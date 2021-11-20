Россия готова принять участие в экономических проектах Афганистана

По его словам, Москва не имеет стремления «положить глаз» на полезные ископаемые Кабула. При этом российские власти готовы «участвовать в целом ряде проектов, в основном на коммерческой основе», рассказал Кабулов в интервью телеканалу «Россия-24».
По его словам, Москва не имеет стремления «положить глаз» на полезные ископаемые Кабула. При этом российские власти готовы «участвовать в целом ряде проектов, в основном на коммерческой основе», рассказал Кабулов в интервью телеканалу «Россия-24».
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