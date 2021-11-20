Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Елисеева
    Заработал бы честно деньги на машину, глядишь бы не выпендривался и был бы жив. Народ ведётся на таких безмозглых.Появилось видео с...
  • Vlad Kol
    ну что же, предупрежден - значит вооружен!Business Insider:...
  • Александр Котов
    Кто бы сомневалсяПсихолог Степанов...

Россия готова принять участие в экономических проектах Афганистана

Россия готова принять участие в экономических проектах Афганистана

По его словам, Москва не имеет стремления «положить глаз» на полезные ископаемые Кабула. При этом российские власти готовы «участвовать в целом ряде проектов, в основном на коммерческой основе», рассказал Кабулов в интервью телеканалу «Россия-24».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх