Этот таинственный мир

37 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Литвяк
    Только Вера в Бога,   молитва и пост, есть спасение нашего государства и его народов. Только потом Армия Флот и ВКС.Гипотеза симуляци...
  • Евгений Решетников
    Шесть раз открывали и закрывали за ненадобностью и только Колумб, сука, открыл, а закрыть за собой забыл...Люди открывали Ам...
  • Александр
    Если мы одни во Вселенной, то зачем столько космического пространства?Богослов заявил, ...

Что делает нас сознательными?

Что делает нас сознательными?

Как вы думаете, есть ли у гаджета, на котором вы сейчас читаете эту историю, ощущение того, "каково это" быть в гаджетом? А как насчет домашней собаки? Ощущает ли она, что она собака? Конечно же, она может хотеть вашего внимания, лаки или поиграть.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх