Четырех государственных наград удостоен командир танкового взвода группировки войск «Восток» с позывным «Саймон» за более чем 500 боевых выездов на передовой

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга командир танкового взвода с позывным «Саймон» был дважды награждён орденом Мужества, медалями «За отвагу» и «За храбрость».
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