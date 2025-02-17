Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Архангельской области выявлен факт мошенничества при исполнении госконтракта в рамках национального проекта

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Архангельской области выявлен факт мошенничества, совершенного в особо крупном размере.
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