В одном из городов Свердловской области объявлен карантин по бешенству

В Режевском городском округе введен карантин из-за случаев бешенства. Причиной этого стало обнаружение трупа лисы возле мусорных контейнеров на Никольской дороге 22 января, у которой было подтверждено бешенство после анализа.
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