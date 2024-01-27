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В одном из городов Свердловской области объявлен карантин по бешенству

В Режевском городском округе введен карантин из-за случаев бешенства. Причиной этого стало обнаружение трупа лисы возле мусорных контейнеров на Никольской дороге 22 января, у которой было подтверждено бешенство после анализа.

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