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СМИ сообщили подробности о гибели наемников из США, Канады и Швеции

СМИ сообщили подробности о гибели наемников из США, Канады и Швеции

Зарубежные наемники из США, Канады и Швеции, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе на стороне ВСУ, погибли после атаки российских танков, рассказал командир иностранных боевиков по фамилии Мирошниченко 23 июля в интервью изданию Politico.

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