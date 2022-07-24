СМИ сообщили подробности о гибели наемников из США, Канады и Швеции

Зарубежные наемники из США, Канады и Швеции, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе на стороне ВСУ, погибли после атаки российских танков, рассказал командир иностранных боевиков по фамилии Мирошниченко 23 июля в интервью изданию Politico.