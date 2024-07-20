Mercedes-Benz засветил уникальный интерьер обновленного GLE

Фотошпионам попались прототипы в движении, и салон удалось запечатлеть без маскировочной плёнки. Обойдётся без революции — Mercedes-Benz продолжит развивать концепцию с объединёнными в кластер экранами виртуальной панели приборов и медиасистемы.
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