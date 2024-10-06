В пороховом погребе на набережной Охты появилась модель пушки петровских времен

Она выполнена в натуральную величину В пороховом погребе 1805 года на набережной Охты появилась модель пушки петровских времен, которая выполнена в натуральную величину, сообщает в своем телеграм-канале глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт.
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