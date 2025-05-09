Путин в компании зарубежных глав прибыл на Красную площадь

В Москве перед началом парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, президент России Владимир Путин прибыл на Красную площадь в сопровождении высокопоставленных зарубежных гостей.
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