ВСУ драпают из Торецка: Почему «фортецi» начали сыпаться, как домино

Радомир Маркуш 9 октября 2024 г., 20:33 Прорыв ВС РФ по улице Центральной привел к освобождению Забалки, взятию шахты «Центральная» и выходу к стадиону «Авангард» С фронта поступает позитивная информация о развитии событий в Торецке/Дзержинске (ДНР).