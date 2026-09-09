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Медведев: банковская система России стабильна, угроз деньгам россиян нет

Медведев: банковская система России стабильна, угроз деньгам россиян нет

Банковской системе России ничего не угрожает, она стабильна, несмотря на санкции. В этом заверил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью «Ведомостям».

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