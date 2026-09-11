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Зарево на километры: поражён секретный склад в Гостомеле. Полгода до полного разгрома? Горячая сводка СВО

Зарево на километры: поражён секретный склад в Гостомеле. Полгода до полного разгрома? Горячая сводка СВО

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Гарибян Сусанна

Есть у нас детский мультфильм в котором герой говорит о названии корабля: как его и назовёте, так оно и поплывёт...  Хохлы  выбрали себе нового командующего с говорящей фамилией Драпытый,  вои и будут драпать до самого конца.