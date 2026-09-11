Рекордная бомбардировка украинских объектов: эксперт сообщил, когда пойдет необратимый процесс.
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Процесс пошёл! Процесс идёт! Финал д.б. один: ПОЛНОЕ исчезновение бандеровщины!! - на Земле, в обществе людей не должно оставаться раковой опухоли!
Есть у нас детский мультфильм в котором герой говорит о названии корабля: как его и назовёте, так оно и поплывёт... Хохлы выбрали себе нового командующего с говорящей фамилией Драпытый, вои и будут драпать до самого конца.