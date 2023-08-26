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Сын Леброна Джеймса продолжит спортивную карьеру. Месяц назад он перенес остановку сердца

Бронни Джеймс, защитник университета Южной Калифорнии и сын суперзвезды НБА Леброна Джеймса, не собирается отказываться от баскетбольной карьеры.

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