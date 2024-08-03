Детей придется содержать до 23 лет: кого из родителей могут обязать на «продленную ответственность» Евгения КомароваВнесённый в Госдуму законопроект от ЛДПР предлагает изменение в сфере алиментных обязательств, продлевая их срок до 23 лет.
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