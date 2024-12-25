🇲🇩🇫🇷 В последние два дня бурно обсуждаются сказанные Майей Санду слова о подготовке к силовому захвату Приднестровья.
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🇲🇩🇫🇷 В последние два дня бурно обсуждаются сказанные Майей Санду слова о подготовке к силовому захвату Приднестровья.
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