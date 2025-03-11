«Акт отчаяния»: как в России отреагировали на крупнейшую атаку БПЛА

Военные блогеры, депутаты и МИД связали массированную атаку беспилотников на российские регионы в ночь на 11 марта с несколькими событиями, в том числе с переговорами между Киевом и США в Саудовской Аравии.
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