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«Акт отчаяния»: как в России отреагировали на крупнейшую атаку БПЛА

«Акт отчаяния»: как в России отреагировали на крупнейшую атаку БПЛА

Военные блогеры, депутаты и МИД связали массированную атаку беспилотников на российские регионы в ночь на 11 марта с несколькими событиями, в том числе с переговорами между Киевом и США в Саудовской Аравии.

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