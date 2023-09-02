Пока западные политики продолжают усугублять конфликтную ситуацию, развернувшуюся в мировом пространстве, простые жители Европы и США холодеют от ужаса.
"Не хотим погибать": в Британии обратились к России после маневра Путина
Комментарии
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А
Александр
Россия как раз и гонит на мясо последних мужиков Донбасса, а всякая шлаебень из России, которая должна была попасть под призыв и воевать на сво. Сейчас стелит дорожки в ДНР. Позорище.
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2 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Шурик да ты НАЦИСТ, ты же белая кость, голубая кровь, а "шлаебень" это кто? Смотри шура, я тебе передачи носить не буду.
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1 час.
А
Александр
Дурак, ой дурак.
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45 мин.
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