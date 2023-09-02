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  • Александр
    Дурак, ой дурак."Не хотим погибат...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Шурик да ты НАЦИСТ, ты же белая кость, голубая кровь, а "шлаебень" это кто? Смотри шура, я тебе передачи носить не буду."Не хотим погибат...
  • Александр
    Россия как раз и гонит на мясо последних мужиков Донбасса, а всякая шлаебень из России, которая должна была попасть п..."Не хотим погибат...

"Не хотим погибать": в Британии обратились к России после маневра Путина

"Не хотим погибать": в Британии обратились к России после маневра Путина

Пока западные политики продолжают усугублять конфликтную ситуацию, развернувшуюся в мировом пространстве, простые жители Европы и США холодеют от ужаса.

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Комментарии
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А
Александр
Россия как раз и гонит на мясо последних мужиков Донбасса, а всякая шлаебень из России, которая должна была попасть под призыв и воевать на сво. Сейчас стелит дорожки в ДНР. Позорище.
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2 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Шурик да ты НАЦИСТ, ты же белая кость, голубая кровь, а &quot;шлаебень&quot; это кто? Смотри шура, я тебе передачи носить не буду.
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1 час.
А
Александр
Дурак, ой дурак.
Ответить
45 мин.

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