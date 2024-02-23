Золовка обижается, что мы свою дочку в сад не отдаем: ее сын теперь ходить туда отказывается наотрез, «Юля же не ходит!»— Свекровь нам с этим детским садиком все уши прожужжала! – рассказывает тридцатилетняя Раиса.