Золовка обижается, что мы свою дочку в сад не отдаем: ее сын теперь ходить туда отказывается наотрез, «Юля же не ходит!»— Свекровь нам с этим детским садиком все уши прожужжала! – рассказывает тридцатилетняя Раиса.
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