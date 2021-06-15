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Киев увидел сигнал от России перед встречей Путина и Байдена

Киев увидел сигнал от России перед встречей Путина и Байдена

На Украине высказались о новых правилах получения российского гражданства Российский законопроект о паспортизации в Белоруссии и на Украине — это «последний сигнал» Кремля Киеву перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

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