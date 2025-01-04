Вице-канцлер Германии обвинил Маска в атаке на немецкую демократию

Вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны от партии «Зелёные» Роберт Хабек в интервью изданию Spiegel обвинил американского предпринимателя Илона Маска в «лобовой атаке» на демократию Германии на фоне поддержки Маском немецкой правой партии АдГ и критики в адрес канцлера Олафа Шольца.