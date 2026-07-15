Атаки ВСУ привели к гибели и ранению мирных жителей в ЛНР и Белгородской области

В результате ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по муниципальным округам Луганской Народной Республики (ЛНР) и Белгородской области России за последние сутки погибли двое мирных жителей, ещё несколько получили ранения различной степени тяжести, сообщили представители власти в среду.
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