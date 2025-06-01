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Царьград

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Нападение в США: несколько раненых на митинге в поддержку Израиля

Нападение в США: несколько раненых на митинге в поддержку Израиля

В городе Боулдер, США, произошёл инцидент на митинге в поддержку Израиля, где из-за нападения пострадали несколько человек.

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