США продолжат использовать британские базы для ударов по Ирану Соединенные Штаты по-прежнему могут использовать британские военные базы.
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США продолжат использовать британские базы для ударов по Ирану Соединенные Штаты по-прежнему могут использовать британские военные базы.
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