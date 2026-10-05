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Царьград

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Вратарь Смолин впервые стал лучшим голкипером недели в КХЛ

Вратарь Смолин впервые стал лучшим голкипером недели в КХЛ

Вратарь «Металлурга» Александр Смолин получил награду по итогам четвёртой игровой недели регулярного чемпионата КХЛ, отразив 97,78% бросков в матче против «Спартака» и завершив обе свои встречи с коэффициентом надёжности 0,5.

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