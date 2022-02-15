«Ракеты просто улетали в пустыню!» Российские РЭБ доставляют заметное беспокойство "партнерам"

сегодня поговорим о том: … как обширный арсенал воспитательных мер у России-матушки! Она ведь и правда как матушка: когда дети неразумные начинают плохо себя вести, то приходится проводить воспитательную работу, а в нашем веке, как известно всем родителям, самое радикальное наказание для шалунов — это отлучение от вай-фая! Стоит интернет отключить, и сразу улучшается поведение! Вот и в Казахстане было нечто похожее: с появлением наших военных у местных шалунов стали массово возникать проблемы со связью! Оказывается, не только охраной особо важных государственных объектов там занимались, но выяснилось, что и информационной гигиеной там тоже могли заниматься — таково мнение военного эксперта, генерал-майора в отставке, бывший начальник 1381-го Центра комплексного технического контроля Минобороны Игоря Банченко.