Сколько блюд можно приготовить из 1 курицы

Сколько вкусных и питательных блюд из одной курицы можете приготовить вы? Причем так, чтобы расходовать тушку не целиком, а по частям? Если кроме наггетсов и наваристого бульона вам не пришло ничего на ум, то в этой статье вы найдете много интересного.
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