Сколько блюд можно приготовить из 1 курицы

Сколько вкусных и питательных блюд из одной курицы можете приготовить вы? Причем так, чтобы расходовать тушку не целиком, а по частям? Если кроме наггетсов и наваристого бульона вам не пришло ничего на ум, то в этой статье вы найдете много интересного.