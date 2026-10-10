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Царьград

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FIS изменит формат финала Кубка мира по лыжным гонкам в 2027/2028

FIS изменит формат финала Кубка мира по лыжным гонкам в 2027/2028

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) планирует изменить формат финала Кубка мира по лыжным гонкам с сезона 2027/2028.

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