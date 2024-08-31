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Новости экономики России

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Баффет вновь продает акции BofA

Компания Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета продолжает продавать акции Bank of America Corp., и если она продолжит сокращать инвестиции, то скоро избавится от необходимости оперативно раскрывать эти сделки, пишет Bloomberg.

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