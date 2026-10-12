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Семь тысяч за тишину: почему я уехала одна на два дня

Семь тысяч за тишину: почему я уехала одна на два дня

Бывают решения, которые трудно объяснить даже самым близким. Не потому что в них есть что-то предосудительное или тайное, а потому что они не укладываются в привычную логику бытовых расчётов.

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