Опубликовано видео работы Путина в первые минуты после теракта в «Крокусе»

Автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканала «Россия 1» Павел Зарубин опубликовал видео работы президента России Владимира Путина в первые минуты после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии