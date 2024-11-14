МО РФ: Су-34 сбросил бомбы с УМПК на солдат и технику ВСУ в Курской области

В пресс-службе Министерства Обороны Российской Федерации проинформировали о том, что боевые самолёты Су-34 активно принимают участие в сражениях, в ходе которых боевики ВС киевского режима выдавливаются из оккупированных населённых пунктов в Курской области.
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