Участникам ОПГ "Халиуллинские" вынесли приговоры

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговоры семерым жителям региона, которые совершили ряд преступлений в составе ОПГ, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.
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