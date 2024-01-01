Две машины провалились под лед реки Волги в Саратовской области

Telegram-канал Юрия Юрина Два автомобиля провалили под леки реки Волги в разных частях Саратовской области, сообщил начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства региона Юрий Юрин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии