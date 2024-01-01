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Две машины провалились под лед реки Волги в Саратовской области

Две машины провалились под лед реки Волги в Саратовской области

Telegram-канал Юрия Юрина Два автомобиля провалили под леки реки Волги в разных частях Саратовской области, сообщил начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства региона Юрий Юрин.

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