Семин поздравил Романцева с юбилеем

Юрий Семин высказался об Олеге Романцеве в день его рождения. Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин высказался о другом экс-наставнике национальной команды и бывшем тренере «Спартака» Олеге Романцеве, поздравив того с 70-летним юбилееем.
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