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"Не было никакой атаки". Теракт 9/11: ЦРУ могло предотвратить гибель людей, но не стало

"Не было никакой атаки". Теракт 9/11: ЦРУ могло предотвратить гибель людей, но не стало

Коллаж Царьграда2,6K прочтений Вчера 23 года назад в США произошла катастрофа, жертвами которой стали три тысячи американцев и граждан ещё свыше 90 стран.

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Комментарии
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М
ММ
Любой, кто видел кадры сноса небоскребов и реальных пожаров на них, сразу же поймет, что башни-близнецы СНЕСЛИ! А падение небоскреба, в который никто не попадал и кадры ДО ТОГО как он рухнул явно выдают вину властей США.
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