"Не было никакой атаки". Теракт 9/11: ЦРУ могло предотвратить гибель людей, но не стало

М

ММ

Любой, кто видел кадры сноса небоскребов и реальных пожаров на них, сразу же поймет, что башни-близнецы СНЕСЛИ! А падение небоскреба, в который никто не попадал и кадры ДО ТОГО как он рухнул явно выдают вину властей США.