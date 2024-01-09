На рынке DRAM быстрее всего будет дорожать мобильная память Аналитики TrendForce о...

На рынке DRAM быстрее всего будет дорожать мобильная памятьАналитики TrendForce определили, что в первом квартале текущего года цены на микросхемы оперативной памяти в целом вырастут на 13–18 %, а быстрее всего они будут увеличиваться в мобильном сегменте.