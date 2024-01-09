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На рынке DRAM быстрее всего будет дорожать мобильная память Аналитики TrendForce о...

На рынке DRAM быстрее всего будет дорожать мобильная память Аналитики TrendForce о...

На рынке DRAM быстрее всего будет дорожать мобильная памятьАналитики TrendForce определили, что в первом квартале текущего года цены на микросхемы оперативной памяти в целом вырастут на 13–18 %, а быстрее всего они будут увеличиваться в мобильном сегменте.

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