На рынке DRAM быстрее всего будет дорожать мобильная память Аналитики TrendForce о...

На рынке DRAM быстрее всего будет дорожать мобильная памятьАналитики TrendForce определили, что в первом квартале текущего года цены на микросхемы оперативной памяти в целом вырастут на 13–18 %, а быстрее всего они будут увеличиваться в мобильном сегменте.
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