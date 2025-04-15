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    👍😀👍👍👍👍Лавров — странам ...
  • Вальдемар
    Браво, Сергей Викторович!!!Лавров — странам ...
  • марина ковалева
    Этим собратьям надо не на дипломатическом языке объяснять,  а сразу на русском,  иначе не дойдёт.Лавров — странам ...

США начали вывоз из Европы ядерных бомб В61-3/4

США начали вывоз из Европы ядерных бомб В61-3/4

Американцы, судя по всему, начали вывозить из Европы свои устаревшие ядерные бомбы В61-3/4. Об этом свидетельствует рейс военно-транспортного самолета С-17А с авиабазы Volkel АВ в Нидерландах на авиабазу Kirtland AFB, где расположен один ядерных арсеналов США.

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