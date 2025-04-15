США начали вывоз из Европы ядерных бомб В61-3/4

Американцы, судя по всему, начали вывозить из Европы свои устаревшие ядерные бомбы В61-3/4. Об этом свидетельствует рейс военно-транспортного самолета С-17А с авиабазы Volkel АВ в Нидерландах на авиабазу Kirtland AFB, где расположен один ядерных арсеналов США.