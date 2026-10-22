© Shutterstock/FOTODOMВ Японии 70-летний житель города Судзука (префектура Миэ) стал жертвой мошеннической схемы, потеряв около 38 млн иен (около 20 млн рублей) после того, как ему пообещали заплатить 9 млн иен за его сперму.