© Shutterstock/FOTODOMВ Японии 70-летний житель города Судзука (префектура Миэ) стал жертвой мошеннической схемы, потеряв около 38 млн иен (около 20 млн рублей) после того, как ему пообещали заплатить 9 млн иен за его сперму.
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