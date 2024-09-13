На автодороге А-289 в Красноармейском районе Кубани ликвидируют последствия смертельной аварии

На автодороге А-289 в Красноармейском районе Кубани ликвидируют последствия смертельной аварииДвижение на участке федеральной трассы в Красноармейском районе, где произошла смертельная авария, возобновлено, но затруднено.
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