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Живая Кубань

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На автодороге А-289 в Красноармейском районе Кубани ликвидируют последствия смертельной аварии

На автодороге А-289 в Красноармейском районе Кубани ликвидируют последствия смертельной аварии

На автодороге А-289 в Красноармейском районе Кубани ликвидируют последствия смертельной аварииДвижение на участке федеральной трассы в Красноармейском районе, где произошла смертельная авария, возобновлено, но затруднено.

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