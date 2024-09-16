США прокомментировали намерение Турции вступить в БРИКС

Посольство США в Турции, комментируя намерение Анкары вступить в БРИКС, заявило, что страна может устанавливать отношения с кем хочет, при этом Вашингтон уверен в двусторонних отношениях с союзником по НАТО.
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