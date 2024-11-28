В РФ создали универсальный дрон самолетного типа «Штурм–СТ» из пенопласта

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Штурм-СТ» из прессованного пенопласта, покрытого стеклотканью, создали российские специалисты из компании ООО «Доминанта» в Твери, 28 ноября сообщили в пресс-службе компании.
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