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В РФ создали универсальный дрон самолетного типа «Штурм–СТ» из пенопласта

В РФ создали универсальный дрон самолетного типа «Штурм–СТ» из пенопласта

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Штурм-СТ» из прессованного пенопласта, покрытого стеклотканью, создали российские специалисты из компании ООО «Доминанта» в Твери, 28 ноября сообщили в пресс-службе компании.

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