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«Монреаль» готов к новым обменам для сокращения платежки. Кандидаты – Дворак, Хоффман и Дадонов (The Fourth Period)

«Монреаль» готов к новым обменам для сокращения платежки, Евгений Дадонов – кандидат.  Генеральный менеджер «Канадиенс» Кент Хьюз сказал, что и после обмена Джеффа Петри в «Питтсбург» клуб рассматривает возможность дополнительных шагов, нацеленных на сокращение платежки.

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