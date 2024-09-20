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Microsoft перезапустит АЭС Three Mile Island, чтобы запитать свои ИИ ЦОД Компания Constellation...

Microsoft перезапустит АЭС Three Mile Island, чтобы запитать свои ИИ ЦОД Компания Constellation...

Microsoft перезапустит АЭС Three Mile Island, чтобы запитать свои ИИ ЦОДКомпания Constellation Energy, крупнейший оператор АЭС в США, объявила о заключении 20-летнего контракта с Microsoft на поставку электроэнергии (PPA), которая будет производиться на АЭС Three Mile Island в Пенсильвании, печально известной по аварии на втором энергоблоке в 1979 году — самом серьёзном инциденте за всю историю атомной энергетики США.

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