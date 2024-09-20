Microsoft перезапустит АЭС Three Mile Island, чтобы запитать свои ИИ ЦОД Компания Constellation...

Microsoft перезапустит АЭС Three Mile Island, чтобы запитать свои ИИ ЦОДКомпания Constellation Energy, крупнейший оператор АЭС в США, объявила о заключении 20-летнего контракта с Microsoft на поставку электроэнергии (PPA), которая будет производиться на АЭС Three Mile Island в Пенсильвании, печально известной по аварии на втором энергоблоке в 1979 году — самом серьёзном инциденте за всю историю атомной энергетики США.