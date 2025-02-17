Противник проспал прорыв: группировка "Восток" вошла с боем в Новосёлку

ВСУ упустили атаку нашей армии. Украинцы понемногу сдают позиции западнее от Великой Новосёлки.Бойцы России из группировки "Восток" пошли на новый прорыв в районе села Новосёлка, расположенного к западу от Великой Новосёлки.