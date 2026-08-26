Дмитровец
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Дмитровец

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В Дмитровском ко Дню города промоют тоннели, мосты, фонтаны и памятники

Совсем скоро столица отметит День города, и подготовка к торжеству идет полным ходом. В Дмитровском районе, как и в других частях Москвы, коммунальные службы перешли на особый график: сейчас здесь проходит масштабная «генеральная уборка».

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