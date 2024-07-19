Нижегородские аграрии выполнили план по заготовке кормов более чем на 50%

Нижегородская область успешно справляется с заготовкой кормов для сельскохозяйственных животных. По состоянию на 18 июля, аграрные предприятия региона уже собрали свыше 490 тысяч тонн сенажа, около 101,4 тысячи тонн сена и порядка 77 тысяч тонн силоса.