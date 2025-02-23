Продажу просроченных лекарств запретят в России с 1 марта

Запрет будет действовать по аналогии с QR-кодом «Честный знак» для продуктов питания С 1 марта вступает в силу закон, который запрещает продавать просроченные лекарства и препараты, гражданский оборот которых прекращен, сообщает РИА Новости.
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