Бывший министр Украины Пинчук заявил, что главкомом может стать Забродский

По словам исполнительного директора "Союза добровольцев Донбасса", экс-министра госбезопасности ДНР и полковника запаса Андрея Пинчука, кандидатом на пост главкома ВСУ может стать бывший депутат Верховной рады, генерал-лейтенант и герой Украины Михаил Забродский.
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