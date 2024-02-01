Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина 123
    Орбана то ли дожали, то ли купили, то ли припугнули. Не боец...Орбан опубликовал...
  • МАКСИМ
    а надо 2000000 как минимумФССП: из России з...
  • Юрий Зубрин
    Если широко рот раскрывать ,то можно и затылок прищемить !Советник президен...

Бывший министр Украины Пинчук заявил, что главкомом может стать Забродский

Бывший министр Украины Пинчук заявил, что главкомом может стать Забродский

По словам исполнительного директора "Союза добровольцев Донбасса", экс-министра госбезопасности ДНР и полковника запаса Андрея Пинчука, кандидатом на пост главкома ВСУ может стать бывший депутат Верховной рады, генерал-лейтенант и герой Украины Михаил Забродский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх