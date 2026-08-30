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Царьград

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Премьер ТРСК подтвердил гибель 6 человек в ЧП с паромом

Премьер ТРСК подтвердил гибель 6 человек в ЧП с паромом

У побережья Кипра произошёл инцидент с паромом, унесший жизни по меньшей мере шести человек. На борту перевернувшегося судна находилось 259 пассажиров.

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