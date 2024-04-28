Экс-морпех Риттер: ВС РФ будут глушить ATACMS системами РЭБ и сбивать с курса

Бывший морской пехотинец американской армии Скотт Риттер написал у себя в соцсети Х о том, что российские ВС подавят системами РЭБ большинство разведданных для дальнобойных ракет ATACMS, которые США передали Киеву.
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